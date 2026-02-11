Belén Rueda revela el susto más intenso de su carrera: “Casi sufro un infarto en pleno rodaje”

Belén Rueda y Belén Écija visitaron El Hormiguero para compartir recuerdos de su trabajo conjunto y anécdotas de set.

Rueda detalló que Bayona decidió despertarla de un sueño en pleno rodaje para captar una reacción realista, técnica que ella calificó de terrorífica y que estuvo a punto de desencadenar un infarto.