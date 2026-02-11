Publicidad
EL HORMIGUERO
Belén Rueda revela el susto más intenso de su carrera: “Casi sufro un infarto en pleno rodaje”
La actriz relató en El Hormiguero cómo un innovador método del director Juan Antonio Bayona para lograr una escena auténtica le provocó un sobresalto que pudo haberle costado caro durante el rodaje de El orfanato.
Belén Rueda y Belén Écija visitaron El Hormiguero para compartir recuerdos de su trabajo conjunto y anécdotas de set.
Rueda detalló que Bayona decidió despertarla de un sueño en pleno rodaje para captar una reacción realista, técnica que ella calificó de terrorífica y que estuvo a punto de desencadenar un infarto.