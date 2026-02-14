Publicidad
Y AHORA SONSOLES
La denuncia de María desata polémica tras un intento de auxilio convertido en detención policial
María asegura que fue detenida y tratada con agresividad cuando intentaba ayudar a su vecina Carmen, atrapada en un canapé, en un incidente que ha levantado críticas y dudas.
El caso comenzó cuando Carmen, de 67 años, pidió ayuda al quedar atrapada en su canapé. Su vecina María alertó al 112 y, al intentar acercarse durante la intervención de bomberos y Policía Nacional, afirma que fue increpada y empujada por un agente: “Me hablaron con mucha agresividad, me dijo que me fuese a mi puta casa y me dio un empujón”.
El incidente fue abordado en Y ahora Sonsoles, donde María relató su detención y denunció un presunto abuso de autoridad. La mujer asegura que terminó esposada y trasladada a comisaría, mientras el entorno policial sostiene que su comportamiento dificultó la actuación de emergencia.