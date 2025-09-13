Publicidad
Pasapalabra
Rosa recuerda su vocación docente al agradecer el compañerismo vivido en Pasapalabra
La concursante gallega destaca el ambiente del programa y lo compara con el que más valora como profesora, en un gesto que refleja su pasión por la enseñanza.
Rosa ha agradecido a los invitados el ambiente de complicidad vivido en el plató. de Pasapalabra. Ha recordado que, como profesora, valora especialmente ese tipo de conexión entre personas.
La concursante ha compartido esta reflexión tras completar las pruebas con más segundos que Manu. Su equipo ha brillado en una tarde marcada por el compañerismo y la emoción.