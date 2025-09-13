Manu cautiva con su poema y deja sin palabras a los invitados de Pasapalabra

Manu ha vuelto a cerrar el programa de Pasapalabra con un poema original. Esta vez, ha hilado guiños con los nombres de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito.

Los invitados han reaccionado con sorpresa y Roberto Leal ha aplaudido el momento: “¡Qué grande!”. El poema ha sido el broche perfecto a una tarde llena de humor y emoción.