El nuevo poema de Manu no deja indiferentes a los invitados de Pasapalabra: “¡Qué grande!”

Manu cautiva con su poema y deja sin palabras a los invitados de Pasapalabra

El concursante madrileño sorprende con unos versos llenos de ingenio dedicados a Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito.

Alberto Mendo
Manu ha vuelto a cerrar el programa de Pasapalabra con un poema original. Esta vez, ha hilado guiños con los nombres de Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito.

Los invitados han reaccionado con sorpresa y Roberto Leal ha aplaudido el momento: “¡Qué grande!”. El poema ha sido el broche perfecto a una tarde llena de humor y emoción.

