Manu y Rosa se bloquean con una canción de 2025 y Roberto Leal les comprende: “Pasáis mucho tiempo aquí”

Una canción de 2025 ha dejado en blanco a Manu y Rosa en La Pista de Pasapalabra. Tras varios segundos sin respuesta, Roberto Leal ha comentado: “Es que pasáis mucho tiempo aquí, eso hay que entenderlo”.

El presentador ha revelado el título de forma llamativa y ha advertido: “No quiero cachondeíto”. El momento ha generado risas entre los invitados.