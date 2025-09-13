Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El motivo por el que Roberto Leal sale en defensa de Manu y de Rosa en Pasapalabra: “Hay que entenderlo”

Pasapalabra

Manu y Rosa se bloquean con una canción de 2025 y Roberto Leal les comprende: “Pasáis mucho tiempo aquí”

Los concursantes no logran identificar el tema tan reciente en La Pista y el presentador sale en su defensa con una reflexión sobre el esfuerzo que supone estar en el programa.

Alberto Mendo
Publicado:

Una canción de 2025 ha dejado en blanco a Manu y Rosa en La Pista de Pasapalabra. Tras varios segundos sin respuesta, Roberto Leal ha comentado: “Es que pasáis mucho tiempo aquí, eso hay que entenderlo”.

El presentador ha revelado el título de forma llamativa y ha advertido: “No quiero cachondeíto”. El momento ha generado risas entre los invitados.

Antena 3» Vídeos