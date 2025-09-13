Manu y Rosa protagonizan un Rosco de infarto con aciertos alternos hasta el final

Rosa ha comenzado El Rosco de Pasapalabra con ligera ventaja en segundos, pero Manu ha mantenido el pulso. Ambos han llegado empatados a la X con 17 aciertos y han seguido sumando letra a letra.

El marcador ha subido a 20, 21 y 22 aciertos en un toma y daca constante. Manu ha dado el paso final y se ha plantado con 23, dejando a Rosa la presión de evitar la Silla Azul.