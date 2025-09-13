Publicidad
Pasapalabra
Manu y Rosa protagonizan un Rosco de infarto con aciertos alternos hasta el final
El duelo por el bote de 2.116.000 euros se convierte en una batalla milimétrica entre los dos concursantes, que se turnan los aciertos en un ritmo trepidante.
Rosa ha comenzado El Rosco de Pasapalabra con ligera ventaja en segundos, pero Manu ha mantenido el pulso. Ambos han llegado empatados a la X con 17 aciertos y han seguido sumando letra a letra.
El marcador ha subido a 20, 21 y 22 aciertos en un toma y daca constante. Manu ha dado el paso final y se ha plantado con 23, dejando a Rosa la presión de evitar la Silla Azul.