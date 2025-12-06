Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco y deja a Manu ante una remontada decisiva

El duelo en Pasapalabra entre Rosa y Manu comenzó igualado, pero la concursante coruñesa tomó ventaja con una primera vuelta brillante que la llevó a 22 aciertos.

Aunque aún tenía tiempo, Rosa decidió parar: “Me tentaba”, confesó sobre una respuesta pendiente. Ahora, Manu necesitaba siete aciertos más para empatar y seguir en la lucha.