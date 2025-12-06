Manu se reinventa en Pasapalabra: cambia su poema tras la broma 'chafada' sobre Alain Hernández

Manu volvió a brillar en Pasapalabra con su tradicional poema de despedida. Aunque Roberto Leal le pisó la broma que había preparado para Alain Hernández, supo improvisar con creatividad.

El resultado fue un verso que arrancó elogios del presentador: “Qué bueno eres”. Manu cerró así su homenaje a Alain, Lorena Gómez, Cristina Alcázar y José Manuel Zapata.