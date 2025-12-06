Roberto Leal le roba la broma a Manu en Pasapalabra y arruina su próximo poema

Roberto Leal y Manu comparten tantas entregas en Pasapalabra que hasta se pisan las bromas. En esta ocasión, el presentador lanzó un chiste sobre Alain Hernández al inicio del programa.

La sorpresa llegó cuando Manu confesó que ese guiño era parte de su poema de despedida. “Ahora un poco peor, porque me has quitado una broma”, comentó entre risas.