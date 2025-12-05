Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Begoña acorrala a Andrés ante la misteriosa llegada de Delia
La aparición de Delia ha desatado el desconcierto de Begoña, que ya no confía en nadie. La incertidumbre la empuja a enfrentar a Andrés para descubrir si él es responsable de la llegada de la anciana.
La tensión en la casa crece mientras Begoña intenta descifrar qué está ocurriendo realmente en Sueños de libertad. La presencia de Delia la tiene intranquila y cada palabra de Gabriel incrementa sus sospechas. Aunque él insiste en que la anciana es peligrosa, Begoña percibe algo distinto y no logra apartar la duda.
Por eso decide encararse a Andrés, convencida de que su desaparición tras la boda y el regreso de la mujer no son casuales. Necesita respuestas y quiere saber si él ha tenido algún papel en todo este misterio. Ahora, solo falta descubrir si Andrés romperá su silencio.