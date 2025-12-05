Begoña acorrala a Andrés ante la misteriosa llegada de Delia

La tensión en la casa crece mientras Begoña intenta descifrar qué está ocurriendo realmente en Sueños de libertad. La presencia de Delia la tiene intranquila y cada palabra de Gabriel incrementa sus sospechas. Aunque él insiste en que la anciana es peligrosa, Begoña percibe algo distinto y no logra apartar la duda.

Por eso decide encararse a Andrés, convencida de que su desaparición tras la boda y el regreso de la mujer no son casuales. Necesita respuestas y quiere saber si él ha tenido algún papel en todo este misterio. Ahora, solo falta descubrir si Andrés romperá su silencio.