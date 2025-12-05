Gema aplaza decirle a Joaquín que está embarazada mientras Luz la presiona por su silencioso riesgo

La relación entre Gema y Luz atraviesa un momento crítico en Sueños de libertad. La doctora no entiende cómo su cuñada sigue ocultándole a Joaquín un embarazo que podría comprometer gravemente su salud. Considera urgente que ambos afronten juntos la situación para decidir qué hacer cuanto antes.

Gema, sin embargo, se siente desbordada. Sabe que su cardiopatía convierte este embarazo en un riesgo extremo, pero teme romper la ilusión de Joaquín ahora que impulsa su nuevo negocio. Por eso le ruega a Luz que la deje asimilarlo antes de dar el paso definitivo.