Pasapalabra
Cristina Alcázar se marca un show épico en Pasapalabra y hace llorar de risa a Roberto Leal
La actriz convierte La Pista en una fiesta con baile, humor y una celebración que se robó el protagonismo del programa.
Cristina Alcázar protagonizó uno de los momentos más divertidos en Pasapalabra. Tras ganar a Alain Hernández en La Pista, celebró con un espectáculo que hizo reír a todos.
Al ritmo de Nino Bravo, la actriz mostró su elasticidad con movimientos que no paraban. Roberto Leal, entre lágrimas de risa, confesó: “Me estáis dando la tarde”.