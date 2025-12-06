Cristina Alcázar se marca un show épico en Pasapalabra y hace llorar de risa a Roberto Leal

Cristina Alcázar protagonizó uno de los momentos más divertidos en Pasapalabra. Tras ganar a Alain Hernández en La Pista, celebró con un espectáculo que hizo reír a todos.

Al ritmo de Nino Bravo, la actriz mostró su elasticidad con movimientos que no paraban. Roberto Leal, entre lágrimas de risa, confesó: “Me estáis dando la tarde”.