La música ha sacado el lado más espontáneo de Moisés en Pasapalabra. Aunque David ha sido más rápido con el pulsador, ha confundido el tema de Burning con Carolina, de M-Clan, dejando el rebote en manos de su rival.

Al riojano le ha bastado el primer fragmento para reconocer la canción de 1979 y responder cantando con entusiasmo. Su interpretación ha dejado a Roberto Leal tan ensimismado que Moisés ha llegado a pensar que había fallado. Sin embargo, el presentador estaba disfrutando del momento y ha revelado una curiosa costumbre del concursante cuando canta.