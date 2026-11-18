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PASAPALABRA
Moisés se viene arriba cantando un clásico de Burning en Pasapalabra y deja fascinado a Roberto Leal
El concursante riojano consigue un pleno en La Pista con Qué hace una chica como tú en un lugar como éste, mientras David se queda en blanco.
La música ha sacado el lado más espontáneo de Moisés en Pasapalabra. Aunque David ha sido más rápido con el pulsador, ha confundido el tema de Burning con Carolina, de M-Clan, dejando el rebote en manos de su rival.
Al riojano le ha bastado el primer fragmento para reconocer la canción de 1979 y responder cantando con entusiasmo. Su interpretación ha dejado a Roberto Leal tan ensimismado que Moisés ha llegado a pensar que había fallado. Sin embargo, el presentador estaba disfrutando del momento y ha revelado una curiosa costumbre del concursante cuando canta.