La rivalidad entre David y Moisés está más igualada que nunca. Los concursantes han encadenado cuatro empates consecutivos en AlaZ, una racha que ha sorprendido incluso a Roberto Leal. De sus 48 enfrentamientos, 17 han terminado en tablas en Pasapalabra.

Moisés ha recordado que hace apenas unos días el presentador comentaba que estaban empatando poco. Por su parte, David ha señalado que el último duelo, cerrado con 22 aciertos, podría haber terminado con 23. Ambos han reconocido que fueron demasiado conservadores, una estrategia que el riojano ha definido como "amarrategui".