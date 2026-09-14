Rodolfo Sancho afronta la condena de Daniel Sancho aferrado a una filosofía: "aunque el tiempo no lo cura todo, la mentalidad que tienes sí"

Rodolfo Sancho recibió la noticia a través de un familiar y sufrió un "shock brutal". Tras dos días sin poder hablar con Daniel, decidió apartar la tristeza y adoptar una actitud combativa ante todo lo que tenía por delante.

El proceso también ha supuesto un importante esfuerzo económico y una incómoda exposición mediática. Mientras la defensa ha presentado un recurso para revisar la sentencia, el actor asegura en Y ahora Sonsoles que sigue luchando y reivindica la perspectiva con la que afronta su situación.

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