Sonsoles Ónega despide con dolor a Fátima Báñez tras el trágico accidente de Urda

El plató de Y ahora Sonsoles se ha sumado al profundo dolor generado por el devastador accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), una tragedia que ha conmocionado al país y cuyo balance provisional de víctimas mortales asciende ya a 69 fallecidos. Entre las trágicas pérdidas confirmadas se encuentra la de Fátima Báñez, exministra del Partido Popular durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Durante la emisión, Sonsoles Ónega quiso dedicar unas palabras de profundo reconocimiento y afecto a la política andaluza tras su multitudinario último adiós en San Juan del Puerto (Huelva). Visiblemente afectada, la presentadora destacó el legado institucional de la exministra señalando que "fue la elegancia personificada desde el púlpito público" y subrayando que su pérdida "deja muy sola la función pública, al margen de ideologías".