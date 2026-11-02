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Brian y Joaquín Padilla en Halloween

La entrevista más aterradora de Joaquín Padilla y Brian en La ruleta de la suerte: “Me da miedo cuando suena reggaetón”

La ruleta de la suerte

Brian y Joaquín Padilla confiesan sus mayores temores en La ruleta de la suerte

La celebración de Halloween lleva a los colaboradores a responder preguntas terroríficas sobre los concursantes, la música y los espíritus en una entrevista muy divertida.

Borja Tamayo
Publicado:

Brian y Joaquín Padilla se sumergen en una entrevista de Halloween caracterizados como personajes de terror y comparten aquello que más miedo les provoca.

Brian reconoce que teme más a los vivos que a los muertos y a que los concursantes caigan en la Quiebra. Joaquín, en cambio, hace un llamamiento para recibir espíritus en el plató.

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