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Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

Lucía y Tristán planean fugarse juntos: "No aguanto ni un minuto más en esa casa"

A la deriva

ucía toma una decisión desesperada para alejar a Bruno de Héctor en A la deriva

Tras la última agresión, Lucía pide ayuda a Tristán para escapar de Bastuel junto a su hijo y empezar una nueva vida lejos de su marido.

Patri Bea
Patri Bea
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Lucía ya no soporta vivir con Héctor. Después de recibir una bofetada, decide reunirse con Tristán en el muelle para pedirle que la ayude a marcharse

El joven acepta acompañarla junto a Bruno y asegura que está dispuesto a vivir escondido con tal de estar con la mujer que ama.

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