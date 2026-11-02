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A la deriva
ucía toma una decisión desesperada para alejar a Bruno de Héctor en A la deriva
Tras la última agresión, Lucía pide ayuda a Tristán para escapar de Bastuel junto a su hijo y empezar una nueva vida lejos de su marido.
Lucía ya no soporta vivir con Héctor. Después de recibir una bofetada, decide reunirse con Tristán en el muelle para pedirle que la ayude a marcharse
El joven acepta acompañarla junto a Bruno y asegura que está dispuesto a vivir escondido con tal de estar con la mujer que ama.