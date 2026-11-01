Vanesa Martín se rinde ante el explosivo duelo de Irene y Estrella Marina

Las Batallas de La Voz continúan dejando momentos de vértigo y puro talento en Antena 3. Uno de los enfrentamientos más vibrantes lo protagonizaron Irene y Estrella Marina, quienes se subieron al escenario bajo el ala de Lola Índigo para interpretar con absoluta garra el exigente tema 'Love on the Brain' de Rihanna.

La intensidad de la actuación desató la admiración unánime de los presentes, con Vanesa Martín rindiéndose por completo al torrente vocal y la actitud de las concursantes al exclamar: “¡Qué dos leonas!”. Tras un cara a cara de infarto repleto de personalidad, la coach granadina se decantó finalmente por Estrella Marina para que continúe su aventura en la competición.