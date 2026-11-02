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El Hormiguero
La cena de Victoria Beckham en casa de Isabel Preysler que Tamara Falcó nunca olvidará
Tamara Falcó desvela en El Hormiguero cómo fue la visita de Victoria Beckham a su casa y qué plato pidió durante la cena organizada por Isabel Preysler.
La tertulia recordó las declaraciones de David Beckham sobre la alimentación de su mujer. Tamara Falcó confirmó que Victoria mantiene desde hace años una dieta muy concreta.
Cuando cenó en su casa, pidió pescado a la plancha y verduras al vapor, tal y como había previsto Isabel Preysler. Además, no tomó postre.