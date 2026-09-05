La desgarradora despedida de Renata al ver marchar a su hija hacia Cuba

El anuncio del viaje sin retorno de los Valdés hacia Cuba ha sumido a Renata en una espiral de angustia e impotencia en Las hijas de la criada. Con los preparativos del embarque en marcha, la criada contempla desolada cómo los planes de la familia pudiente amenazan con alejar a la pequeña a miles de kilómetros de distancia.

Con el corazón encogido por el temor a no volver a estrechar a su hija entre sus brazos, Renata se ve incapaz de frenar una marcha que la deja completamente desamparada. Un amargo dilema que pone a prueba su resistencia emocional ante la perspectiva de una separación definitiva, dejando al descubierto la verdadera crueldad de los secretos que custodia el Pazo de Espíritu Santo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas