Encuentran los restos de un bebé enterrado en una caja en Tarragona: "Creen que podría llevar meses muerto"

La investigación sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé de 18 meses en Santa Bárbara (Tarragona) sigue sacando a la luz detalles estremecedores. La intervención policial se produjo después de que la propia madre confesara al abuelo que habían enterrado al pequeño en una caja de zapatos, lo que llevó al familiar a interponer la denuncia que derivó en la detención del matrimonio.

Y ahora Sonsoles ha mostrado en exclusiva las imágenes del punto exacto de la vivienda donde se hallaron los restos óseos del menor, los cuales estaban rociados con bicarbonato y podrían llevar varios meses allí. El inmueble se encontraba en condiciones insalubres extremas, con un hedor insoportable y la presencia de 28 perros de raza —muchos en estado de desnutrición o muertos en descomposición—. Además, la madre ya estaba siendo buscada por presunta estafa y por el robo de algunos de los canes, mientras que las otras dos hijas de la pareja, tuteladas, presentaban heridas cuando acudían al colegio.

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