El intercambio de cunas que marcará el futuro de Clara y Catalina

El Pazo de Espíritu Santo vive su momento más dramático tras la drástica y arriesgada resolución tomada por Renata. Traicionada por el dueño del pazo tras su negativa a reconocer a la recién nacida, la criada decide cobrarse su propia venganza mediante un acto irrecuperable: intercambiar a su cuna a la hija legítima de los Valdés por la suya propia.

Con este intercambio fortuito en la penumbra de la estancia, la vida de las pequeñas Clara y Catalina queda alterada por completo desde el mismo día de su nacimiento. Mientras una crecerá rodeada de lujos y privilegios sin corresponderle por sangre, la otra quedará abocada a la cuna de los sirvientes, tejiendo una red de mentiras y secretos de clase que acabará estallando años después.

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