La cazuela más reconfortante de Arguiñano: costilla de cerdo guisada con champiñones

Las costillas de cerdo vuelven a convertirse en protagonistas de una de esas recetas tradicionales que siempre triunfan en la mesa. En esta ocasión, Karlos Arguiñano las cocina a fuego lento con champiñones, zanahoria, cebolleta y ajo, consiguiendo una carne especialmente tierna y jugosa.

La clave del guiso está en una salsa intensa elaborada con vino tinto, caldo de carne, pimiento choricero, tomate concentrado y el aroma del romero y el tomillo. El resultado es, en palabras del propio cocinero, “una pedazo de cazuela de sabor profundo”, perfecta para disfrutar en cualquier época del año.

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