Un dilema que puede cambiarlo todo: Cihan se debate entre callar el secreto de Boran o confesárselo a Alya

La tensión alcanza cotas máximas en los próximos entregas de En tierra lejana. Cihan se encuentra acorralado por el peso de la responsabilidad tras salir a la luz una de las revelaciones más delicadas sobre el pasado de Boran.

Consciente del impacto que este descubrimiento tendría en la mansión, Cihan se ve atrapado en un difícil dilema moral. Por un lado, mantener el silencio protegería la estabilidad del clan y evitaría que Alya tome una decisión drástica que termine alejándola de él. Por otro, seguir ocultándole la verdad implica traicionar la confianza que tanto les ha costado construir, arriesgándose a desatar una tormenta aún mayor si la doctora termina descubriendo el secreto por su cuenta.

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