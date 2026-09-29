Rocío Madrid pone en valor los pueblos de España en Pasapalabra y Josema Yuste se suma a su mensaje

Roberto Leal se ha interesado por los proyectos de Rocío Madrid antes de despedirla tras tres programas en Pasapalabra. La actriz ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje en favor del mundo rural y destacar que cada rincón de España es maravilloso.

A sus palabras se ha sumado Josema Yuste, respaldando la reflexión de su compañera. El humorista ha señalado que no siempre es necesario viajar a lugares tan lejanos como Japón para descubrir paisajes y rincones de gran belleza.