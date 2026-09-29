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LAS HIJAS DE LA CRIADA
Los protagonistas de Las hijas de la criada se enfrentan a un reto sobre la Galicia de principios del siglo XX
Los actores de Las hijas de la criada ponen a prueba sus conocimientos sobre la época de la serie con preguntas sobre historia, industria y cultura gallegas.
Ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, Las hijas de la criada ha llevado a sus protagonistas a enfrentarse a un divertido juego. La primera pregunta, sobre la capital de Galicia, ha sorprendido a la mayoría de los participantes.
Mejor resultado han conseguido los actores con las cuestiones relacionadas con la industria conservera, muy presente en la serie. Roque Ruíz y Camila Bossa también se han venido arriba al responder sobre el himno de Galicia.