Los protagonistas de Las hijas de la criada se enfrentan a un reto sobre la Galicia de principios del siglo XX

Ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, Las hijas de la criada ha llevado a sus protagonistas a enfrentarse a un divertido juego. La primera pregunta, sobre la capital de Galicia, ha sorprendido a la mayoría de los participantes.

Mejor resultado han conseguido los actores con las cuestiones relacionadas con la industria conservera, muy presente en la serie. Roque Ruíz y Camila Bossa también se han venido arriba al responder sobre el himno de Galicia.