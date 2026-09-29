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PASAPALABRA
David y Moisés dejan atónito a Roberto Leal en Pasapalabra: fulminan el ¿Dónde Están? con dos técnicas diferentes
Los concursantes han vuelto a demostrar su dominio de una de las pruebas más complicadas del programa, resolviendo sus respectivos paneles a toda velocidad y sorprendiendo a los invitados.
El ¿Dónde Están? ha vuelto a convertirse en una exhibición de David y Moisés. Aunque los invitados intentan ayudar en esta prueba de Pasapalabra, los dos concursantes han sido quienes han terminado dando el toque definitivo a sus respectivos paneles.
Cada uno ha recurrido a su particular técnica, pero ambos han conseguido el mismo resultado: superar el reto en tiempo récord. La rapidez ha sorprendido tanto a sus compañeros como a Roberto Leal, que ha terminado bromeando con ellos al asegurar que parecía que tenían prisa.