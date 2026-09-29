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PASAPALABRA
Josema Yuste y Rocío Madrid sorprenden a Roberto Leal al hablar como adolescentes en Pasapalabra: “Sacando mi prime”
Los invitados de Moisés han protagonizado un divertido arranque de programa utilizando algunas de las expresiones más populares entre los jóvenes para hablar de sus proyectos.
Los invitados vuelven a poner la nota de humor en Pasapalabra. Durante la presentación de Josema Yuste y Rocío Madrid, Roberto Leal ha conseguido que ambos dejen salir su lado más juvenil antes de ayudar a Moisés en su lucha por el bote.
Entre risas, el humorista y la actriz han recurrido a la jerga que utilizan actualmente los adolescentes para contar sus proyectos vitales. Expresiones como prime o renta han marcado un momento en el que ambos han demostrado estar al día con el lenguaje de los más jóvenes.