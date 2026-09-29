Josema Yuste y Rocío Madrid sorprenden a Roberto Leal al hablar como adolescentes en Pasapalabra: “Sacando mi prime”

Los invitados vuelven a poner la nota de humor en Pasapalabra. Durante la presentación de Josema Yuste y Rocío Madrid, Roberto Leal ha conseguido que ambos dejen salir su lado más juvenil antes de ayudar a Moisés en su lucha por el bote.

Entre risas, el humorista y la actriz han recurrido a la jerga que utilizan actualmente los adolescentes para contar sus proyectos vitales. Expresiones como prime o renta han marcado un momento en el que ambos han demostrado estar al día con el lenguaje de los más jóvenes.