Publicidad
PASAPALABRA
Moisés rompe el empate con David en AlaZ y acaricia el bote de Pasapalabra con una arriesgada decisión
El riojano se ha negado a conformarse con las tablas y ha sumado un acierto decisivo para alcanzar las 23 respuestas correctas y aumentar la presión sobre su rival.
La igualdad ha vuelto a marcar el duelo entre Moisés y David en AlaZ. Los dos han respondido a las buenas rachas de su rival hasta alcanzar los 22 aciertos, un resultado que parecía encaminarles hacia un nuevo empate en Pasapalabra.
Sin embargo, Moisés ha decidido arriesgar ante la posibilidad de que David acertase alguna de sus tres letras pendientes. La jugada le ha salido bien: ha llegado a 23 aciertos sin fallos, se ha quedado a dos del bote de 1.084.000 euros y ha obligado al barcelonés a reaccionar.