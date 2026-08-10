Roberto Leal descubre en Pasapalabra la divertida coincidencia entre Ana García Lozano y Elsa Anka: "¡Mira, como en Frozen!"

Todo comenzó cuando Roberto Leal presentó por error el duelo como un cara a cara entre Elsa y Anka. Tras bromear con su equivocación, el presentador corrigió los nombres de las invitadas y anunció correctamente el enfrentamiento entre Ana y Elsa.

En ese momento, Roberto reparó en la coincidencia con Frozen, algo que tampoco habían advertido las invitadas. El presentador de Pasapalabra quiso sumarse a la película eligiendo a Olaf como personaje, mientras Ana terminó entonando Let it go.

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