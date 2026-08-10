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LA RULETA DE LA SUERTE
Laura Moure de La ruleta de la suerte señala una de las situaciones que puede arruinar un día de playa
Un panel de La ruleta de la suerte sobre conseguir un buen sitio en la playa ha desatado las bromas de Jorge Fernández y una petición de Laura Moure.
Irene resolvió el panel tras completar la frase sobre lo que ocurre cuando consigues un sitio genial en la playa y una familia numerosa se coloca delante. Jorge Fernández añadió más ingredientes a la escena: una carpa y una tortilla de patata.
Laura Moure fue un paso más allá al señalar otro elemento capaz de acabar con la tranquilidad: el altavoz. La copresentadora de La ruleta de la suerte, aprovechó el divertido momento para lanzar una clara petición y pedir que no se haga.
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