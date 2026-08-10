Una herida en la frente cambió la vida de María: el diagnóstico que llegó tras meses de tratamiento

Durante siete meses, los médicos trataron la herida de María como un herpes zóster hasta que una revisión dermatológica reveló que se trataba de cáncer de piel. Tras el diagnóstico, tuvo que someterse a una cirugía de Mohs y afrontar una recuperación complicada.

Ahora evita exponerse al sol más de lo imprescindible, utiliza protección solar de alta intensidad y ropa específica. Además, comparte su experiencia para concienciar sobre la prevención. Sus dos padres también han sido operados por cáncer de piel.

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