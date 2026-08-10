La nueva relación de Óscar inquieta a Lola tras conocer a Patricia

Después de ponerle cara a la nueva pareja del padre de su hijo, Lola reconoce que no se ha quedado tranquila. Aunque Patricia se ha mostrado muy simpática, su cercanía con Mateo ha despertado las preocupaciones de la inspectora.

Ágata percibe que algo le ocurre y escucha sus sospechas sobre Patricia. Su compañera intenta tranquilizarla y destaca que lo importante es que tenga una buena relación con Mateo, restando importancia a sus temores en Ágata y Lola.

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