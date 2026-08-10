Álex O’Dogherty descubre los secretos de la cocina de su madre Joseba Arguiñano

Hace unos años, Álex O’Dogherty se propuso aprender a preparar junto a su madre algunos de sus platos más tradicionales. Entre ellos están las tortillas de camarones, que para el actor son las mejores del mundo.

Las papas con choco son otra de las recetas que ha aprendido a cocinar con ella. Una experiencia que le ha servido para perderle el miedo a los fogones y comprobar que, como él mismo reconoce, cocinar puede resultar más sencillo de lo que pensamos, según contaba en Cocina abierta con Joseba Arguiñano.

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