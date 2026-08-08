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Y AHORA SONSOLES
El desgarrador testimonio de un amigo de la guardia civil asesinada a tiros en Llanes: “Era maravillosa”
Ángel, amigo de la guardia civil asesinada en Llanes, recuerda a la víctima y muestra su desconcierto ante un crimen que ha conmocionado a su entorno.
Ángel, amigo de la guardia civil asesinada a tiros en Llanes, ha hablado sobre la víctima y el impacto que ha provocado su muerte. Visiblemente afectado, ha destacado las cualidades personales de la agente mientras intenta asimilar lo sucedido.
Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, Ángel la recordó con unas emotivas palabras: “Era maravillosa”. El amigo de la víctima también mostró su incredulidad ante el crimen y reconoció: “No puedo entender qué ha pasado”.
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