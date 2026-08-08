Javier se topa con una aspirante temible en la Silla Azul de Pasapalabra: María resiste hasta doce preguntas

La mala racha de Javier frente a David en AlaZ le ha llevado de nuevo a la Silla Azul. El madrileño ha bromeado con que parece tener un abono para esta prueba, aunque espera que pronto se le acaben los boletos.

Su rival ha sido María, una aspirante apasionada por la escritura y emocionada por participar en Pasapalabra. Tras elogiar el saber como espíritu del programa, ha demostrado su preparación superando respuestas muy complicadas y resistiendo doce preguntas antes de perder el duelo.

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