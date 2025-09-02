Roberto Leal dedica una conmovedora felicitación a Manu y Rosa por su récord en Pasapalabra

Manu y Rosa han superado la marca de Rafa Castaño y Orestes Barbero al alcanzar su programa número 198 en Pasapalabra. Roberto Leal ha querido reconocer este hito con unas palabras llenas de cariño.

“Es un orgullo teneros aquí”, ha dicho el presentador, destacando su juventud y constancia. Rosa ha definido el momento como “una absoluta locura” y Manu ha reaccionado con humor al récord.