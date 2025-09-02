Publicidad
Pasapalabra
Manu se despide con humor de los invitados con un poema lleno de guiños: "Te la has guardado"
El concursante ha improvisado un poema para despedir a los invitados, con juegos de palabras que han arrancado risas y el aplauso de Roberto Leal por su ingenio.
Antes de comenzar El Rosco de Pasapalabra, Manu ha dedicado su tradicional poema a Nacho Guerreros, María Parrado, Melani Olivares y Rubén Cortada. Ha incluido guiños personalizados y mucho humor.
Uno de los versos más celebrados ha sido el dedicado a la cantante: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”. Roberto Leal ha elogiado el cierre del poema por su ingenio y sutileza.