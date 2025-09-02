Manu se despide con humor de los invitados con un poema lleno de guiños: "Te la has guardado"

Antes de comenzar El Rosco de Pasapalabra, Manu ha dedicado su tradicional poema a Nacho Guerreros, María Parrado, Melani Olivares y Rubén Cortada. Ha incluido guiños personalizados y mucho humor.

Uno de los versos más celebrados ha sido el dedicado a la cantante: “No me he ‘parrado’ de reír con vosotros”. Roberto Leal ha elogiado el cierre del poema por su ingenio y sutileza.