Bertín Osborne responde a la polémica de su hijo con Gabriela Guillén: “Lo tengo muy claro”

Bertín Osborne se sentó frente a Pablo Motos en el arranque de temporada de El Hormiguero. El artista no evitó las preguntas sobre la polémica en torno a su hijo con Gabriela Guillén.

Durante la charla, Osborne aseguró que decidió mostrar públicamente al niño porque no quería que creciera oculto. También subrayó que mantiene una buena relación con la madre y que no le preocupan las críticas.