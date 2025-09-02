Manu y Rosa hacen historia en Pasapalabra con el duelo más largo del concurso

Rosa ha alcanzado su programa número 198 en Pasapalabra, una cifra que establece un récord histórico junto a Manu. Ambos han superado la marca de Rafa Castaño y Orestes Barbero, estableciendo un nuevo hito.

Roberto Leal ha celebrado el momento con entusiasmo. Rosa ha definido la experiencia como “una absoluta locura”, mientras Manu ha reaccionado con humor al ver lo lejos que han llegado.