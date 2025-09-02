Manu y Rosa firman un Rosco histórico en su duelo número 198 con final inesperado

El duelo entre Manu y Rosa ha marcado un nuevo hito en Pasapalabra. Con 198 programas juntos, han superado la marca de Rafa Castaño y Orestes Barbero, firmando el enfrentamiento más longevo del concurso.

El Rosco ha estado lleno de tensión, con ambos igualados en segundos y alternando ventajas. Rosa ha llegado a 22 aciertos tras un fallo inicial, mientras Manu ha buscado la remontada con cinco letras por resolver. El final, inesperado.