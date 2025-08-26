Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE
Jorge Fernández se queda en shock con la inesperada revelación de un concursante
El presentador vivió un momento sorprendente en pleno programa tras la confesión de un participante, que provocó risas y tensión a partes iguales en el plató.
En La ruleta de la suerte, un concursante compartió una experiencia que dejó a Jorge Fernández sin palabras. El presentador, visiblemente impactado, no dudó en bromear con la situación: “Me estás acojonando más todavía”. La anécdota generó un ambiente único en el plató, con el público dividido entre carcajadas y sorpresa.
El momento se convirtió en uno de los más comentados de la jornada, demostrando una vez más que el programa no solo engancha por su mecánica, sino también por los imprevistos que surgen entre concursantes y presentador.