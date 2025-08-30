Rosa aprovecha los errores de Manu y se lanza a por el bote en su programa 197

El duelo ha comenzado con Manu y Rosa igualados en tiempo, pero el madrileño ha fallado al inicio del Rosco. Rosa ha aprovechado el momento y ha sumado ocho aciertos seguidos.

Con un parcial de 22-13, Rosa ha decidido arriesgar por el bote. Manu, en su intento de remontada, ha acumulado más errores y ha cedido la victoria a su rival, que cumplía su programa 197 en Pasapalabra.