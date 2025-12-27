Publicidad
PASAPALABRA
Roberto Leal confiesa su nerviosismo por una visita inesperada en el plató de Pasapalabra
El presentador reveló antes de El Rosco que entre el público se encontraba una persona muy especial para él, lo que hizo que viviera una tarde diferente.
Roberto Leal sorprendió en Pasapalabra al admitir que estaba “un poquito más nervioso” durante el programa. El motivo era la presencia de una espectadora muy familiar entre el público del plató.
El presentador explicó que esa persona especial había pasado desapercibida hasta el momento, pero no perdió detalle de todo lo que ocurría. ¡Descubre quién era en el vídeo del programa!