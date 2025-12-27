Roberto Leal confiesa su nerviosismo por una visita inesperada en el plató de Pasapalabra

Roberto Leal sorprendió en Pasapalabra al admitir que estaba “un poquito más nervioso” durante el programa. El motivo era la presencia de una espectadora muy familiar entre el público del plató.

El presentador explicó que esa persona especial había pasado desapercibida hasta el momento, pero no perdió detalle de todo lo que ocurría. ¡Descubre quién era en el vídeo del programa!