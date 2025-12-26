Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

LA ENCRUCIJADA

Álvaro se enfrenta a los Aparicio y paga las consecuencias: Mariví lo encuentra malherido

La aparición de Álvaro lleno de sangre tras recibir una paliza deja a su madre en estado de shock, incrementando la tensión entre clanes rivales.

Patri Bea
Publicado:

En el reciente episodio de La Encrucijada, la madre de Álvaro ve horrorizada cómo su hijo aparece en casa ensangrentado tras ser atacado por los Aparicio, que querían obligarle a traicionar a su madre para hundir su candidatura electoral.

Álvaro les plantó cara y se negó a colaborar, lo que provocó la violenta represalia de sus rivales.

Antena 3» Vídeos