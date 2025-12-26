Álvaro se enfrenta a los Aparicio y paga las consecuencias: Mariví lo encuentra malherido

En el reciente episodio de La Encrucijada, la madre de Álvaro ve horrorizada cómo su hijo aparece en casa ensangrentado tras ser atacado por los Aparicio, que querían obligarle a traicionar a su madre para hundir su candidatura electoral.

Álvaro les plantó cara y se negó a colaborar, lo que provocó la violenta represalia de sus rivales.