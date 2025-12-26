Publicidad
LA ENCRUCIJADA
Álvaro se enfrenta a los Aparicio y paga las consecuencias: Mariví lo encuentra malherido
La aparición de Álvaro lleno de sangre tras recibir una paliza deja a su madre en estado de shock, incrementando la tensión entre clanes rivales.
En el reciente episodio de La Encrucijada, la madre de Álvaro ve horrorizada cómo su hijo aparece en casa ensangrentado tras ser atacado por los Aparicio, que querían obligarle a traicionar a su madre para hundir su candidatura electoral.
Álvaro les plantó cara y se negó a colaborar, lo que provocó la violenta represalia de sus rivales.