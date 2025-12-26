César sorprende con un gesto de reconciliación y deja atrás su deseo de venganza

En La Encrucijada, César reconoce que mantener la enemistad con Octavio no le llevará a nada positivo y se presenta ante su suegro con el cuadro que le robó para sellar la paz entre ambos.

Aunque Amanda duda de que pueda dejar atrás el pasado, él le explica que quiere construir una vida familiar estable y renuncia a la venganza que lo había consumido durante tanto tiempo.