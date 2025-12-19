Cristina Pedroche aviva el enigma de su vestido para las Campanadas con un nuevo mensaje en redes

Cristina Pedroche ha vuelto a mover ficha en la cuenta atrás hacia las Campanadas con un vídeo en Instagram que repasa todos sus vestidos anteriores. La presentadora, que ha reconocido que este ha sido el año más difícil, promete un diseño a la altura de la llamada Super Bowl de las Campanadas.

El avance ha reactivado las teorías sobre el estilo que escogerá para despedir 2025 desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote. La incógnita sigue abierta y su estrategia de pistas mantiene en vilo a los espectadores de Antena 3, laSexta y atresplayer.