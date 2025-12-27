Cristina Pedroche y Alberto Chicote protagonizan un divertido duelo antes de las Campanadas

La Navidad ha reunido en Pasapalabra a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en un duelo que no dejó indiferente a nadie. El chef comenzó confiado, pero la canción de 2019 le jugó una mala pasada.

Tras intentar acertar con ‘Me gustas tú’, Chicote terminó frustrado y escuchó el consejo de Roberto Leal y Pedroche: “No te enfades”. Finalmente, Cristina aprovechó el error y se llevó la victoria en La Pista.