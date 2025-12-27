Publicidad
PASAPALABRA
Cristina Pedroche sorprende con pistas sobre su vestido para las Campanadas en plena visita a Pasapalabra
La presentadora adelantó detalles sobre su look para despedir el año durante su paso por Pasapalabra, donde compartió confidencias con Alberto Chicote y Roberto Leal.
Cristina Pedroche ha revelado en Pasapalabra que su vestido para las Campanadas marcará un cambio radical. “Rompo con el pasado, vais a ver a una nueva Pedroche”, confesó ante Roberto Leal.
La presentadora, que afronta su duodécima Nochevieja, estará acompañada por Alberto Chicote, quien explicó cómo viven las horas previas en la Puerta del Sol. “No paramos de hacer cosas”, aseguró el chef.